© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera su DAZN andrà in onda uno speciale sul ChievoVerona. Fra gli intervistati c’è anche il centrocampista Emanuele Giaccherini che ha parlato della delusione per la retrocessione e la sua voglia di rivalsa: “Non ho mai accettato la retrocessione in Serie B per me è stato un dispiacere incredibile e sono rimasto perché voglio riportare questa squadra in Serie A. - continua Giaccherini come riporta Trivenetogoal.it - A Verona mi sono trovato sin da subito a meraviglia e vivo benissimo in città. La sera esco, ma principalmente per mangiare, non cerco altro”.