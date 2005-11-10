Giannitti: "In B sono tre le rivali del Palermo. Potenza, grande sorpresa della Serie C"TMW
Luca Bargellini
Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Marco Giannitti, ex direttore sportivo di Frosinone, Perugia e Ascoli, ha analizzato il campionato di Serie B, fermo questo weekend per gli impegni delle Nazionali.
LE SUE PAROLE
"Il Palermo è sopra tutti. Poi Pisa, Verona e Cremonese risaliranno la classifica e se la giocheranno ai playoff. E poi ci sono le sorprese. La B, si sa, è indecifrabile. Guardate il Catanzaro che oggi è ultimo in classifica e l'anno scorso lottava per andare in Serie A".
UNO SGUARDO ANCHE ALLA SERIE C
Spazio, poi, anche ad una riflessione sulla Serie C e in particolare al Girone C: "E c'è la grande sorpresa Potenza, che viaggia a ritmi importanti. Catania e Bari erano partiti per vincere il campionato e sono in ritardo. Anche lì sarà un campionato aperto fino all'ultimo. Se il Potenza viaggia così fino all'ultimo sarà un torneo avvincente".