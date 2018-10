Giorgetti sull'Entella: "La società più maltrattata"

Il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha espresso il proprio parere sulla caotica situazione in B e C: "Vedendo gli atti, dico la verità, la Virtus Entella mi sembra la società che più di ogni altra sia stata maltrattata - riporta il Secolo XIX - e di cui ce ne sia fatti beffe, non va bene così. Noi abbiamo messo a disposizione tutti gli strumenti per risolvere prontamente anche la situazione Entella, ora debbono essere utilizzati".