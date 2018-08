Giornale di Brescia, AIC: "La B va bloccata. La Lega: "Si giochi!"

LECCE, voto: 6,5 Giudizio Per una neopromossa il diktat fondamentale è quello di centrare il prima possibile la salvezza. Per riuscirci la strada migliore è quella di corredare la rosa di elementi che conoscano bene la categoria. Questa è la strada che ha intrapreso il Lecce di...

Roma, Kluivert: "Felice per la nostra partenza, bella vittoria"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 agosto

Di Gennaro: "CR7 ha bisogno di una punta che lavori per lui"

Juve, stasera l'esordio dell'Under 23 in Coppa Italia contro il Cuneo

Serie A femminile - Colpo greco per la Fiorentina: arriva Kongouli

Torino, Siviglia come un falco su Iago. Pronti quasi 20 milioni

Ds Parma: "Fatto il massimo sul mercato. Svincolati? No"

Bologna, numeri impietosi per Bigon: club aggrappato a Inzaghi

Analisi tattica: Chievo, tutti in difesa. Giaccherini centrale per D'Anna

Analisi tattica: Juve, CR7 one man show. Ma poco servito

Atalanta, l'agente di Cornelius sbotta: "E' in ostaggio del club"

Analisi tattica: Lazio a sinistra e il disastro in numeri di Milinkovic.

Fiorentina, no svincoli. Gli esuberi non hanno mercato all'estero

Continua il braccio di ferro sul via alla nuova stagione di Serie B fra la lega e l'AIC pronta allo sciopero dopo il blocco dei ripescaggi imposto dalla FIGC nei giorni scorsi. Di questo parla anche il Giornale di Brescia sulle sue pagine sportive nel pezzo dal titolo: "L'AIC: La Serie B va bloccata'. La Lega: 'Partiamo venerdì'". Nel pezzo si trovano anche le prese di posizione di Brescia e Perugia, le due squadre impegnate nell'anticipo di venerdì che dovrebbe aprire il campionato a favore del via alla stagione.

