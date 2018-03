Giornale di Brescia: "Boscaglia, serve un cambio passo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhi puntati sulla salvezza in casa Brescia. Anche il Giornale di Brescia si concentra sull'obiettivo stagionale delle Rondinelle grazie al pezzo "Boscaglia, serve un cambio passo per una salvezza in tranquillità". "Nelle otto partite prima dell'esonero e nelle 8 dopo il suo ritorno lo stesso bottino: 10 punti" si legge ancora.