Giornale di Brescia: "Il debutto è di rigore senza gioia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il debutto è di rigore senza gioia", scrive questa mattina Il Giornale di Brescia dopo la sfida pareggiata con il Perugia ieri sera, nell'anticipo della prima giornata di serie B. Per il Brescia non c'è proprio gioia al debutto, al Rigamonti arriva il pareggio per 1-1 con il Perugia. Vantaggio nel primo tempo con un gol di Bisoli, il Perugia pareggi al 93' su calcio di rigore. Per il settimo anno consecutivo è una partenza senza vittoria.