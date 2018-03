Giornale di Brescia: "Per il Brescia ecco la carica dei nazionali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scontro salvezza domani al 'Rigamonti' fra Brescia e Pescara. Un match per il quale le Rondinelle punteranno forte sulla carica dei nazionali appena tornati dagli impegni con le rispettive rappresentative. Di questo parla anche il Giornale di Brescia nel pezzo dal titolo "Per il Brescia ecco la carica di Tonali e degli altri nazionali". "Il giovane centrocampista - si legge ancora - in campo 90' con l'U19 così come Spalek e Ndoj in Slovacchia-Albania U20".