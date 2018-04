Giornale di Sicilia: "Arbitro e Calaiò, ahi Palermo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Arbitro e Calaiò, ahi Palermo" è il titolo che il Giornale di Sicilia ha scelto per raccontare il 3-2 del Tardini subito dai rosanero contro il Parma. "Tripletta dell'attaccante - si legge ancora -, i rosanero si svegliano tardei ma protestano". Sul fronte arbitrale fanno discutere in casa siciliana il mancato fuorigioco segnalato in occasione del primo gol ducale e la mancata concessione di un calcio di rigore per fallo di Lucarelli su Nestorovski quando il risultato era sul 2-0.