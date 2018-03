Giornale di Sicilia: "D'ora in poi è vietato sbagliare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"D'ora in poi è vietato sbagliare" titola quest'oggi il Giornale di Sicilia prendendo in prestito le parole di Bruno Tedino. "Al tecnico - si legge - non va giù il saccheggio delle Nazionali: 'E' una situazione grottesca perché manca obiettività. La Serie D si ferma per il Torneo di Viareggio, Primavera e Allievi per le Under, la B non lo fa. Dobbiamo affrontare".