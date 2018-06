Giornale di Sicilia: "Idee, autorità e scelte. E' il Palermo di Stellone"

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

"Idee, autorità e scelte. E' il Palermo di Stellone" è questo il titolo del pezzo del Giornale di Sicilia dedicato ai rosanero in vista della doppia finale playoff contro il Frosinone. "Sin dal suo arrivo il tecnico è andato avanti per la sua strada, nella semifinale contro il Venezia ha confermato di non subire le influenze esterne".