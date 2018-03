Giornale di Sicilia: "Il Palermo... in guerra". Zamparini furioso

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"Il Palermo... in guerra" è il titolo del Giornale di Sicilia in relazione alla continua diatriba fra i rosanero e le varie Federazioni Nazionali per le convocazioni dei calciatori della formazione di Bruno Tedino. "Sono sei i convocati - si legge - Zamparini furioso. Nestorovski, Trajkovski, Chochev, Struna, Balogh e Posavec gli arruolati. Oggi potrebbe arrivare la chiamata di Jajalo, ma c'è una scappatoia perché non c'è stata la preconvocazione della Bosnia".