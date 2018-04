Giornale di Sicilia: "Il Palermo punta sul calendario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko contro il Parma il Palermo ha bisogno di farlo. Per riuscirci i rosanero puntano forte sul calendario che proporrà agli uomini di Bruno Tedino Pescara e Cremonese nelle prossime due settimane. "Il Palermo punta sul calendario" è il titolo in merito del Giornale di Sicilia che poi scrive: "I rosanero affronteranno due delle peggiori squadre del 2018. Due partite in casa di fila per dimenticare la sconfitta con il Parma: sabato c'è il Pescara, la settimana successiva la Cremonese"