Giornale di Sicilia: "Lega B-AIC, braccio di ferro"

"Lega B-AIC, braccio di ferro" è questo il titolo che il Giornale di Sicilia propone per raccontare l'ennesimo capitolo della lotta per il via al campionato cadetto. "Forse neanche le società si rendono conto di quello che hanno generato: domani potrebbero trovarsi in altre categorie e subire la stessa decisione" è questo il pensiero del presidente dell'AssoCalciatori Damiano Tommasi.