Giornale di Sicilia, Palermo: "Fallimento, decisione prima di Pasqua"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Mentre sul campo continua a sentirsi l'onda lunga della tripletta di Igor Coronado, in casa Palermo rimane d'attualità anche la partita con il Tribunale del capoluogo siciliano per il Fallimento. Ne parla oggi il Giornale di Sicilia nel pezzo dal titolo: "Fallimento sì o no, decisione prima di Pasqua". "Ogni giorno potrebbe essere quello giusto: oggi, domani e fino ai primissimi giorni del mese prossimo - si legge -. Il tribunale ha già tenuto la camera di consiglio, la decisione è presa: ora c'è solo da tradurla in un provvedimento scritto, perché nel civile non c'è la lettura o il deposito del dispositivo, ma si fa tutto in una volta".