Giornale di Sicilia, Palermo: "La carica dei rientranti"

In vista dell'ultima giornata di campionato con la Salernitana il Palermo cercherà di dare il massimo per centrare il secondo posto, e quindi la promozione diretta in Serie A, superando la concorrenza di Parma e Frosinone. Per fare il punto della situazione sulla formazione di Roberto Stellone il Giornale di Sicilia ha presentato in apertura delle proprie pagine sportive un pezzo dal titolo: "La carica dei rientranti". "I rosanero stanno pagando sul piano della condizione - si legge - piùdi ogni altra concorrente. Per gli eventuali playoff bisogna puntare anche su quelli che finora sono stati ai box e adesso sono recuperati. Squadra giùdi forma, un aiuto può arrivare da Nestorovski e Bellusci che sono tornati fra i convocati con il Cesena. Si scaldano pure Szyminski e Morganella".