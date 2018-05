Giornale di Sicilia: "Palermo, saltano Coronado e Nestorovski"

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

Vigilia dell'ultima di campionato per il Palermo atteso domani dalla gara in casa della Salernitana. A tal proposito il Giornale di Sicilia fa il punto sulle condizioni della squadra di Roberto Stellone. "Palermo, saltano Coronado e Nestorovski" è il titolo del pezzo in questione dove si legge anche: "Entrambi costretti a fermarsi per problemi muscolari e senza grosse chance di prendere parte alla trasferta. Scontato il cambio di modulo. Stellone senza uomini sulle fasce, Trajkovski o Gnahoré per il brasiliano. Adesso il 4-3-1-2 diventa più di una necessità. Macedone e francese provati nel ruolo di trequartista. Il primo con La Gumina e Moreo come coppia d'attacco, il secondo con Balogh e lo stesso Trajkovski in avanti. In difesa Szyminski e Rajkovic".