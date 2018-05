© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

Si parla di volata per la Serie A anche sulle colonne del Giornale di Sicilia. "Paradiso o incubo, per il Palermo 270' thrilling" è il titolo scelto dal quotidiano siciliano che poi scrive: "I rosanero sicuri dei playoff, ma un po' più lontani dal secondo posto dopo i successi di Parma e Frosinone. Obbligatorio guardarsi anche alle spalle, c'è il rischio di di finire quinti o sesti e di dovere giocare un turno in più nella post-season. Il passo dalla seconda alla settima posizione è brevissimo. Fra tutte le avversarie che lottano per la A il calendario più favorevole ce l'ha il Frosinone, ma occhio anche al Cittadella".