Giornale di Sicilia, Stellone: "Voglio un Palermo trasformista"

© foto di Federico Gaetano

Prendendo spunto dalle parole in conferenza stampa di ieri del tecnico del Palermo Roberto Stellone, il Giornale di Sicilia propone un'analisi tattica della formazione rosanero a pochi giorni dall'esordio nei playoff promozione in Serie B. "Non ho un modulo fisso in testa, l'organico mi permette di variare" ha detto Stellone ed ecco che per i rosanero gli schemi a disposizione secondo il quotidiano diventano almeno tre: il 4-4-2, marchio di fabbrica dell'ex Frosinone, il 4-3-1-2 e il 3-4-1-2.