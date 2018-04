Giornale di Sicilia: "Troppe vittorie buttate. Tedino trema"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un Palermo che sta buttando via un numero importante di punti quello che in questo finale di Serie B si trova a dover lottare con il Frosinone per il secondo posto alle spalle dell'Empoli. "Troppe vittorie buttate. Tedino trema" è il titolo che il Giornale di Sicilia ha scelto per fare il punto sul momento dei rosanero. "Contro il Pescara - si legge - subita l'ennesima rimonta, per la promozione diretta bisogna invertire subito il trend. In sette occasioni il Palermo non è riuscito a mantenere il vantaggio. Quindici i punti persi fra andata e ritorno".