Giornale di Sicilia: "Un Palermo tutto muscoli"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"Un Palermo tutto muscoli" è il titolo che il Giornale di Sicilia propone sulla formazione di Bruno Tedino in vista della parte finale di stagione. "La squalifica di Coronado - si legge - impone un cambio di rotta: possibile che venga rinforzata la linea mediana con Jajalo e due fra Chochev, Gnahoré e Murawski. Tedino ha già chiarito che non sostituirà il numero 10 con Trajkovski, il macedone giocherà in appoggio a La Gumina. Si va verso un 3-5-2 con almeno un incursore a centrocampo".