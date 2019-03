© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ricevuto dalla Soc. Benevento preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato". Così il Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega B ha deciso in merito alla sfida fra Benevento e Spezia vinta dai liguri per 3-2 dopo il reclamo per il presunto tesseramento irregolare di David Okereke (reclamo avanzato in passato anche dal Livorno) da parte della società sannita.