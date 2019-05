© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

E' stata diramata la nota del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare del primo turno eliminatorio dei playoff. Un turno di stop è stato comminato (con 2mila euro di ammenda) al centrocampista del Perugia Christian Kouan "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 19° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, ritardato l'uscita dal recinto di giuoco in segno di protesta"