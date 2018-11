Giudice Sportivo Serie B, due giornate a Mazzoni del Livorno

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

AMMENDA

- € 10.000,00 alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bengala ed un fumogeno; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

- € 5.000,00 alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell'Arbitro al capitano e del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra.

- € 1.000,00 alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una palla di carta in direzione dell'Arbitro mentre si apprestava a rientrare negli spogliatoi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

- MAZZONI Luca (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gare, con fare intimidatorio, reiterate espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- ALMICI Alberto (Hellas Verona)

- CALDERONI Marco (Lecce)

- CAMPORESE Michele (Foggia)

- CORDAZ Alex (Crotone)

- IDDA Riccardo (Cosenza)

- MECCARIELLO Biagio (Lecce)

- MOKULU TEMBE Benjamin (Carpi)

- PULZETTI Nico (Padova)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

- RAICEVIC Filip (Livorno)

- SABELLI Stefano (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

- DOMIZZI Maurizio (Venezia)