Gli infortuni piegano il Livorno: un dramma tutto amaranto

© foto di Andrea Rosito

La classifica non sorride, i punti conquistati in 7 giornate sono solo 4, e il posto di classifica è l'ultimo: certo, in coabitazione con altre formazioni, ma non basta questo mal comune a risollevare un Livorno che non hai mai dato la vera svolta a una stagione partita male. La vittoria sul Pordenone e il pari di Cosenza, giunti anche con l'ennesimo cambio di modulo, avevano illuso la piazza, ma la continuità, forse per un loop mentale più che tecnico, non c'è stata.

E adesso gli infortuni non aiutano.

La lunga lista di infortunati - Ultimo in ordine di tempo, Adrian Stoian, che in attacco darà forfait con Enrico Brignola, altro colpo del mercato estivo come il rumeno, per i quali si parla di lesione del crociato con conseguenti 6 mesi di stop, mentre per il calciatore del Sassuolo si parla di 3-4 mesi. Ma il dramma non è solo in attacco, perché, se a centrocampo è stato recuperato Michele Rocca, ecco che si è fermato Sonny D'Angelo, per una lesione al flessore che comunque non dovrebbe dilazionare eccessivamente i tempi di rientro; ma con lui, sono ai box anche Luca Rizzo e Federico Viviani, mai visti in campo. Mercato importante, che non ha però messo a disposizione di mister Roberto Breda le attese frecce nell'arco.

Come scendere in campo - Il cambio di modulo, un altro ancora, pare la soluzione più logica, considerando che c'è da valutare anche la squalifica, per due giornate, di Davide Marsura: attacco e centrocampo rimaneggiati, con tre gare nei prossimi 10 giorni. Frosinone, Pisa e Cittadella, con il solo sentito derby tra le mura amiche, le avversarie.

Un modulo da reinventare, arduo compito quello che spetta al tecnico.