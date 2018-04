Gnahoré: "Napoli? Vorrei restare e giocare la A col Palermo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Eddy Gnahoré ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rispondendo alle domande di tifosi: “Spesso sento paragonarmi a Pogba, un giocatore che ha fatto cose molto importanti in Italia, un campione. Mi fa piacere, ma io sono Eddy Gnahoré e voglio far bene con questa maglia. Il compagno con cui mi trovo meglio in campo è Coronado, un giocatore che riesce a leggere bene il gioco, con cui è facile giocare perché è bravo tecnicamente e tatticamente. Per raggiungere la Serie A serve grinta, forza, coraggio e personalità solo in questo modo possiamo fare più punti possibili per raggiungere un obiettivo importantissimo come il ritorno in Serie A. Cremonese? Siamo prontissimi, carichi e speriamo di portare a casa in tre punti. - conclude il centrocampista - Napoli? Io mi trovo molto bene qui a Palermo, una città e una squadra che mi ha accolto bene e mi ha permesso di dimostrare le mie qualità. Senza dubbio preferirei restare a Palermo e giocare in Serie A con questi colori".