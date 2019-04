Goretti a 360°: "Perugia come l'Atalanta. Ma serve pazienza"

Ospite di Tef Channel il responsabile dell'area tecnica del Perugia Roberto Goretti ha fatto il punto sul momento del Grifo a tre gare dalla fine della stagione di regolare di Serie B.

Volata playoff - "Mancano 3 gare ma io sono convinto che l’ultima partita con la Cremonese dell’11 maggio sarà quella decisiva per il nostro campionato - spiega il dirigente -. I playoff sono un obiettivo. Se lo centriamo, sono convinto che daremo fastidio a tutti per il nostro modo di giocare. Possiamo essere la sorpresa dei playoff".

Uno sguardo al passato - Spazio poi all'analisi della stagione. "Se ripercorriamo la stagione - spiega -, all’inizio il mister non ha potuto lavorare sul blocco squadra. Abbiamo aspettato gli ultimi giorni di mercato perché, per prendere certi giocatori, così bisogna fare visto come è strutturato il calciomercato. A lungo andare, durante il campionato, abbiamo commesso errori individuali seriali. Ma ci può stare tenendo conto del percorso fatto in questa stagione che è molto diverso da quello degli anni passati. Solo l’annata con Bisoli può essere paragonata a questa come anno zero. Abbiamo seguito l’indirizzo tecnico di Nesta e la sua mano si è vista benissimo all’andata a Cosenza. L’esempio lampante è stato lo spostamento di Verre da trequartista. Adesso quando il Perugia ha la palla è una squadra difficile da affrontare. Le prove contro Brescia e Lecce ci hanno dimostrato che in classifica siamo lontani da queste squadre ma sul campo siamo vicini. Poi ci dobbiamo mettere, come detto, i tanti errori singoli commessi. E non sono solo dei difensori. Anzi, siamo la squadra che subisce più gol da fuori e questo dipende dai centrocampisti e dagli attaccanti. Bisogna difendere da squadra, cosa che ci manca".

... e uno al futuro - Goretti ha poi affrontato anche il tema legato al futuro del progetto tecnico del Grifo: "Io mi auguro di riuscire a portare il Perugia in serie A. Per farlo però bisogna continuare a crescere sotto tutti i punti di vista: persone che ci lavorano, strutture. In questo momento la società esprime il 30-40 percento delle sue potenzialità. Se questo è l’anno zero, il prossimo deve essere l’anno uno. Io vado spesso a Bergamo, a vedere come lavora l’Atalanta. Perugia può essere Bergamo ma bisogna avere pazienza".