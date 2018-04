Gravina: "Domani incontro Taccone per l'ingresso nell'Avellino"

L'imprenditore Giulio Gravina è tornato a parlare del suo ingresso nell'Avellino ai microfoni di Sport Channel 214 in vista dell'incontro di domani che avrà con il patron del club Walter Taccone: “Confermo che domani ci sarà un incontro fra me e Taccone, ma non vi posso dire dove perché serve riservatezza. Non ho idea se vi sia o meno un'altra cordata interessata, dovreste chiederlo a Taccone, ma se ha altri interessi ha ragione perché noi ancora non ci siamo decisi, al suo posto è giusto tenersi un'altra porta aperta. - continua Gravina come riporta Tuttoavellino.it - Noi siamo pronti al confronto, abbiamo le idee chiare, abbiamo i numeri, dipende da Taccone e dai soliti conti, bisogna capire come li vedo io e come li vede lui. Ci sono due argomenti importanti di cui parlare, uno è andato a buon fine ed era il processo Catanzaro, il secondo è la permanenza in B. Credo che il termine sarà fra fine aprile e i primi di maggio”.