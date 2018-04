Gravina (Italpol): "Prossima settimana decisiva per l'Avellino"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Alex Gravina, proprietario della Italpol Vigilanza, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza dell'U.S. Avellino (Fonte TuttoAvellino): "E' la seconda volta che vengo ad Avellino, le impressioni sono molto buone, ma c'è ancora da lavorare. Sono venuto a vedere da vicino il materiale umano che lavora per l'Avellino Calcio. Siamo soddisfatti di come procede la trattativa, abbiamo compiuto un passo avanti e credo che la prossima settimana possa essere decisiva per chiudere o meno la trattativa. Di ostacoli non ce ne sono, mancano all'appello il 5% delle carte da visionare. Il primo obiettivo è la salvezza dell'Avellino e lavorare, per me sono le cose più importanti. Poi si vedrà il resto. Tutto fila per il verso giusto. Walter Taccone ha portato e sta portando avanti l'Avellino. Alla società abbiamo dato un supporto economico sottoforma di sponsorizzazioni anche per pagare gli ultimi stipendi. La trattativa dura da un mese e mezzo e devo dire di essere pure stanco. Ora si dovrà stringere, la prossima settimana si definirà tutto. Le ultime due giornate sono state importantissime".