Gucher: "Il progetto Pisa sta dando i primi frutti: abbiamo voglia di dimostrare ancora"

Per il Pisa la stagione si è conclusa con la classifica avulsa che ha spento il sogno Serie A perché, nonostante la parità di punteggio, ai playoff sono approdate Frosinone ed Empoli. Dell'anno nerazzurro, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato Robert Gucher: "Nessuno oggi voleva esser qui a parlare di vacanze, ma ci portiamo dietro la consapevolezza di essere forti, di essere un gruppo solido che vuole stupire: questa unione qui ci deve portare lontano. Siamo partiti due anni fa con un nuovo progetto importantissimo che sta dando i primi frutti: abbiamo una lunga strada davanti e voglia di dimostrare, ma prima di questo serve una preparazione al top e il cervello a riposo, dobbiamo allentare la tensione per recuperare energie in vista del prossimo anno. Il secondo anno, quello successivo alla promozione, è sempre il più difficile. Ma noi dobbiamo raggiungere obiettivi, dando tutti il 100% di sé stessi: uscire dai playoff è una cosa che brucia ancora, ma l'obiettivo principale è stato raggiunto, e ora ci aspetta un altro anno di battaglie. Ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto".