Il centravanti dello Spezia Sveinn Gudjohnsen ha parlato nel corso della presentazione dell’album dello Spezia spiegando di essere felice della scelta di misurarsi con il calcio italiano con la maglia dei liguri: “Mi sento bene e sopratutto stiamo venendo fuori come squadra. Purtroppo non sono riuscito a mettere a frutto il mio colpo di testa a Pescara e a segnare contro il Chievo, ma pensiamo già al Pisa. - conclude l’islandese come riporta Cittadellaspezia.com - Se rifarei la scelta di venire in Italia e allo Spezia? Assolutamente, al 100%".