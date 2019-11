© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 3 mesi ai box per infortunio, la Cremonese ha ritrovato il suo Samuel Gustafson, che si è raccontato ai microfoni di cuoregrigiorosso.com: "Quando si è fuori c’è sempre la voglia di rientrare il prima possibile, però devi combinarla con la pazienza di non tornare troppo presto. Sono carico e ho trovato una società e un club seri, con un centro sportivo bellissimo, quindi sto bene. Durante la stagione ci sono sempre periodi di difficoltà, è normale. Dobbiamo sempre lavorare il meglio possibile e trovare il gruppo. Lo abbiamo fatto nel periodo complicato e lo facciamo ancora ogni giorno".

E dato il periodo Nazionali, dopo la militanza nella Svezia Under 21, gli viene chiesto se la nazionale maggiore è uno dei suoi obiettivi: "Nazionale come obiettivo? No, l’obiettivo dev’essere fare bene qua, poi come conseguenza posso andare in nazionale, è un bonus. Vediamo".