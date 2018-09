Gyasi-gol e i consigli di Colombo. Lo Spezia sorride

© foto di Federico De Luca

Nei giorni precedenti alla sfida fra Spezia e Brescia, seconda di campionato, l'ex centravanti delle due squadre, fra le altre, Corrado Colombo aveva elogiato l'ex compagno alla Pistoiese Emmanuel Gyasi profetizzando l'importanza che il classe '94 avrebbe potuto avere nel 4-3-3 di Marino. “Gyasi, ha giocato con me a Pistoia come esterno nel 4-3-3. - spiegava Colombo a Cittadellaspezia.it - Ha grandi potenzialità e se riuscisse a fare qualche goal in più potrebbe diventare un giocatore importante per la squadra".

Detto fatto l'esterno ghanese ha seguito il consiglio dell'ex compagno di squadra sfruttando l'occasione datagli dal tecnico dello Spezia nell'ultima ora di gioco segnando il gol del definitivo 3-2 con un gran colpo di testa su cross di Mora e regalando al club la vittoria fra le mura amiche. Ora Gyasi dovrà dare continuità in un reparto offensivo dove la concorrenza è altissima, specialmente sugli esterni, ma anche dove non ci sono titolari inamovibili.