Gytkjaer si presenta: "Avevo altre offerte, ma ho scelto il Monza con convinzione"

Il neo acquisto del Monza Christian Gytkjaer ha parlato in conferenza stampa al fianco di Galliani presentandosi alla nuova piazza: “Sono felice di essere qui, grazie al Monza e a Galliani di questa opportunità, è stata una decisione convinta perché c'è un bel progetto e sono felice di farne parte. Ho parlato con alcuni miei connazionali, come Kjaer, chiedendo come si vive in Italia e tutti mi hanno consigliato di accettare subito il calcio italiano. - continua il danese come riporta Tuttomonza.it - C’erano anche altre offerte, ho avuto un’ottima ultima stagione e vengo da anni positivi, ma tutte le persone con cui ho parlato mi hanno convinto a fare questa scelta e ho avuto riscontri positivi dalla dirigenza del Monza. Eravamo in contatto da un po' di tempo, volevo concentrarmi sulla mia stagione ed essere al 100% concentrato sul Lech Poznan. Alla fine abbiamo trovato l'accordo. Il mio soprannome? Il Vichingo mi piace. Sono contento che ci sia entusiasmo intorno a me e speriamo continui perché ne abbiamo bisogno, non vediamo l'ora di iniziare questa stagione".