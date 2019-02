Un gol per salvare almeno l'onore, ma il pareggio contro il Crotone non può certo soddisfare un Verona in crisi di risultati: gli scaligeri, infatti, non hanno ancora mai vinto in un 2019 avaro di soddisfazione per la squadra di Grosso. A cercare di spiegare le sensazioni nello spogliatoio gialloblù ci ha provato Samuel Di Carmine, autore del gol del pari: "Dovevamo vincere, siamo delusi. Non abbiamo approcciato bene il match, dopo l'1-0 loro abbiamo dato tutto. Peccato perché dovevamo vincere. In questo momento le cose ci girano male, dobbiamo rimboccarci le maniche, facciamo fatica. Non riusciamo a vincere e ci dispiace perché è quello che dobbiamo fare.La classifica non è bella per come è iniziato l'anno, ma dobbiamo tornare a vincere altrimenti la promozione si allontanerà sempre di più" ha spiegato l'attaccante ai microfoni di Dazn.