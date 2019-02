H.Verona, Grosso: "Serve personalità, ma rimango ottimista"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un pareggio che serve a poco quello ottenuto dall'Hellas Verona contro il Carpi, ma che almeno muove la classifica dei veneti. Su un campo reso difficile dalle condizioni climatiche ci ha pensato Matos, entrato dalla panchina, a ristabilire la parità dopo la rete di Di Noia a fine primo tempo; una felice intuizione di Fabio Grosso che, però, non può essere soddisfatto del risultato: "Dobbiamo avere più personalità, peccato non aver sfruttato le occasioni create, specie nel secondo tempo. Adesso guardiamo avanti, io rimango ottimista - sono state le sue parole riportate da TuttoHellasVerona -. Non ho inserito Pazzini perché in quel momento le due punte non mi sembravano un'alternativa adeguata. Per adesso non guardo la classifica, con un p' di fortuna nelle ultime partite avremmo sicuramente guadagnato più punti" ha dichiarato.