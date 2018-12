© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona vince 1-0 contro il Benevento. Decide la rete di Matos nel secondo. Soddisfatto a fine gara l'allenatore degli scaligeri, Fabio Grosso: "Abbiamo fatto una partita importante perché per vincere col Benevento ci voleva una prestazione del genere. Siamo partiti bene e poi qualche lancio lungo e qualche palla persa al limite hanno fatto prendere coraggio agli avversari e abbiamo sofferto qualche loro incursione, riporta Benevento IamCalcio. Oggi sono molto contento della prestazione dei ragazzi perché non era facile venire qui e fare quello che abbiamo fatto non avendo tante certezze come noi in questo momento. Matos è di altra categoria ma deve capire ancora certi meccanismi di gioco per diventare imprendibile per tutti".