H. Verona, Matos: "Manca la vittoria ma centreremo il nostro obiettivo"

L'Hellas Verona è riuscita a strappare almeno un pareggio per 1-1 contro il Carpi in trasferta, recuperando lo svantaggio grazie a Matos appena entrato in campo. L'autore del gol ha parlato a fine partita ai microfoni di DAZN: "Il gol mi mancava da Benevento, sono contento. Siamo venuti su un campo difficile perché pioveva molto, alla fine il pareggio è andato bene. Ho preso un colpo sul gol, mi girava un po' la testa ma per fortuna non è successo niente".

Cosa mi ha detto Grosso?

"Di puntare l'uomo e di fare sia la fase difensiva che offensiva. E credo di esserci riuscito. Il campo ci ha condizionato, il nostro gioco è di tenere palla e qui era difficile. Il Carpi è forte soprattutto nei lanci lunghi in profondità".

Ci manca la vittoria?

"E' un periodo particolare ma sappiamo quali sono le nostre qualità e siamo sicuri di riuscire a centrare il nostro obiettivo".

Il Crotone sarà il prossimo avversario.

"Continuiamo a lavorare come sempre, bisogna essere ottimisti e cercare di vincere. Non è un problema psicologico, le altre squadre vanno forti ema siamo sicuri che arriveranno i tre punti".