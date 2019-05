Hellas ad un passo dall'incubo. La salvezza passa dai Satanelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iniziata con l'obiettivo della promozione diretta in Serie A, la stagione dell'Hellas Verona potrebbe trasformarsi in un dramma sportivo. Questo perché a 90' dalla fine gli scaligeri sono fuori dalla zona playoff: una situazione assolutamente inattesa e inconcepibile per la forza sulla carta della rosa gialloblu.

Tutto, però, si deciderà al Bentegodi nello scontro contro il Foggia. Una sfida ben più complicata rispetto a quanto i dodici punti di differenza in classifica lasci intendere. Questo perché il Foggia arriva da due vittorie nelle ultime due giornate che hanno rimesso in corsa la formazione rossonera verso una salvezza diretta che solo poche settimane fa sembrava insperata, mentre Pazzini&C. negli ultimi dieci turni di campionato ha portato a casa solo due successi.

Con una vittoria l'incubo di una stagione conclusa anzitempo sarebbe scongiurato, ma anche un pareggio potrebbe bastare considerando la classifica avulsa sugli scontri diretti.

Una sconfitta, invece, sarebbe la certificazione di un fallimento che farebbe storia.