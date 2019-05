Hellas, Aglietti: "Col Perugia gara da dentro o fuori. Vogliamo vincere"

Il tecnico dell’Hellas Verona Alfredo Aglietti alla vigilia della sfida di play off contro il Perugia ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema legato ai ricorsi del Palermo mirati a bloccare la disputa degli spareggi promozione: “Anche quest’anno c’è stato un bel po' di caos, ma adesso siamo concentrati solo su quello che c’è da fare. Siamo dentro i play off e vogliamo dare il massimo anche se è cambiato l’avversario negli ultimi giorni ci siamo preparati al meglio. - continua Aglietti come riporta Hellaslive.com - Non siamo riusciti a ottenere la Serie A passando dalla porta principale, ma ci proveremo attraverso i play off”.

Domani si attende una grande risposta di pubblico?

“Me lo auguro, per la squadra sarebbe molto importante. Si tratta di una gara dentro o fuori e sono convinto delle qualità della mia squadra e sono sicuro che tutti ci temono almeno un po'”.

Che modulo adotterà per fronteggiare il Perugia?

“Stiamo lavorando per cercare qualche soluzione in più che può essere determinante in questo finale di stagione. Probabilmente giocheremo con una sola punta, anche se non escludo la soluzione con due attaccanti. Avere Pazzini e Di Carmine a disposizione è comunque un vantaggio perché sono due giocatori forti.

Per passare il turno vi basterebbe anche un pari

“Guai a pensare di avere due risultati su tre a disposizione. Noi scenderemo In campo per vincere, senza pensare ad altro”.