Il tecnico dell’Hellas Verona Alfredo Aglietti alla vigilia della sfida contro il Pescara ha parlato in conferenza stampa dicendosi ottimista nonostante la squadra di Pillon non vada sottovalutata: “Il Pescara ha fatto un ottimo campionato e meritano di giocarsi i play off, partiamo con l’obiettivo di vincere almeno una gara, la squadra è pronta e sono ottimista. - continua Aglietti come riporta Hellaslive.it - I ragazzi hanno voglia e sono consapevoli dei loro mezzi”.

Farà un po' di turn over domani?

“Qualcosa cambierò perché ci sono dei giocatori indisponibili e perché devo centellinare le energie. Zaccagni per esempio non sarà della partite e speriamo di averlo per l’eventuale finale, ma non ho ancora deciso il sostituto che sarà comunque all’altezza”

Di Carmine può essere l’uomo in più?

“Deve cavalcare questo momento, ha tutto per farlo e sono contento di aver ritrovato il Samuel che ho conosciuto in passato”.

Che Pescara si attende?

“Sono molto bravi e veloci in attacco e noi dovremmo cercare di limitarli al massimo. Servirà il massimo della concentrazione perché in queste gare ogni errore viene pagato a caro prezzo. Eliminare gli abruzzesi e andare in finale sarebbe un’impresa e credo che il gruppo sarà fondamentale per conquistare questo traguardo”.