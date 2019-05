Hellas, Aglietti: "Mai avuta una rosa così forte. Sono carico a molla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima conferenza stampa da allenatore dell’Hellas Verona per Alfredo Aglietti che ieri ha sostituito sulla panchina scaligera Fabio Grosso per questo finale di stagione: “Dobbiamo avere fiducia perché questa è una squadra forte, una squadra che da qui a fine stagione può ottenere grandi risultati. Sono carico a molla e sarei felice di trasmettere ai miei ragazzi almeno metà della mia voglia, ma non ce ne sarà bisogno perché anche per loro l’obiettivo è chiarissimo. - continua Aglietti come riporta il sito ufficiale del club - Come ho trovato la squadra? C'è poco tempo, due giorni sono pochi quindi l'importante in questo momento è che i ragazzi si tolgano di dosso le scorie della sconfitta e quello che ne è seguito”.

Sull’avversario: “A Cittadella sarà uno spartiacque importante, troveremo un avversario tostissimo. Dovremo essere lucidi perché sia noi sia il Cittadella ci giochiamo tanto. Sto pensando alle varie soluzioni, ma queste considerazioni avranno più senso dopo la partita di Cittadella, stravolgere completamente una filosofia di gioco in due giorni non sarebbe semplice”.

Sul ritorno a Verona: “Sarei tornato anche solo per 18 minuti di campionato, è una cosa grandiosa essere nuovamente qui.Non ho mai avuto a disposizione, nella mia carriera, una rosa così forte e la voglio sfruttare. Conosco l'ambiente e so che questa tifoseria dà sempre una mano alla squadra, dobbiamo evitare brutte sconfitte come mercoledì, secondo me a livello tecnico siamo una squadra fortissima in questa categoria e quindi se diamo il 110% non ce n'è per nessuno.”.

Sulla formazione: “Di Gaudio ha avuto un problema muscolare e Zaccagni è squalificato, parlando con i ragazzi valuteremo quella che può essere la migliore soluzione per noi, ma conterà soprattutto il modo in cui approcceremo alla partita”.