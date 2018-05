Hellas alla caccia di un uomo immagine: idea Adailton

© foto di Federico De Luca

L'Hellas Verona dopo la retrocessione sta cercando di ricomporre la frattura con un ambiente in subbuglio che in più di un'occasione ha criticato duramente sia il presidente Maurizio Setti sia il tecnico Fabio Pecchia. Per questo il numero uno gialloblù starebbe pensando a un uomo immagine che possa riportare la pace in casa Hellas e la scelta sarebbe ricaduta, come riferisce Tggialloblù, sull'ex attaccante Adailton (al Verona dal 1999 al 2006) che attualmente riveste un ruolo nello staff di allenatori della neo promossa Virtus Verona. Il brasiliano vorrebbe però continuare la propria carriera da allenatore e non sarebbe quindi propenso ad accettare un ruolo dirigenziale.