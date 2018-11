Hellas, anche Cosmi e Malesani per l'eventuale dopo-Grosso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non ci sono solo Cesare Prandelli e Marco Baroni nei pensieri dell'Hellas Verona per l'eventuale sostituzione di Fabio Grosso. L'attuale tecnico è infatti in bilico e probabilmente nella giornata di oggi saprà se potrà continuare il proprio percorso in gialloblù o meno. Intanto spuntano altri due nomi per la panchina del futuro. Uno è una vecchia conoscenza della piazza come Alberto Malesani che, nome già emerso nei giorni scorsi, potrebbe ripartite dopo un lungo stop dalla panchina veneta, l'altro, riporta La Gazzetta dello Sport, è invece Serse Cosmi, reduce da una buona stagione alla guida dell'Ascoli.