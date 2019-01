© foto di Federico Gaetano

Ieri TMW l'ha anticipato, ora arrivano conferme sul trasferimento di Antonio Di Gaudio al Verona. Il centrocampista classe '89 si trasferisce dal Parma alla corte di Fabio Grosso: l'accelerata decisiva si è avuta nelle scorse ore e ha permesso di definire l'operazione in tutti i dettagli. Di Gaudio - secondo quanto fa sapere stasera Sky Sport - si trasferirà in Veneto in prestito, ma esisterà un obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Domani, mercoledì, il centrocampista è atteso per le visite e le firme.