Hellas, Bianchetti: "Dobbiamo continuare così, vittoria importante"

Matteo Bianchetti, difensore dell’Hellas Verona, ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-1 contro lo Spezia: “Abbiamo sempre lavorato al massimo. Stasera abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, adesso in ogni partita ci aspetta una battaglia. Con questa cattiveria possiamo sempre fare risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un po’ di carattere. Stasera volevamo partire all’attacco – ammette – ma loro ci hanno colpito a freddo; poi siamo venuti fuori e abbiamo meritato i tre punti. E’ importante vincere qui, lo Spezia è un avversario rognoso e noi siamo stati bravi. Obiettivi? Noi vogliamo tornare su: continuiamo così, alla fine vedremo dove saremo”.