Hellas, Caracciolo: "La pressione non deve essere un problema"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore e capitano dell'Hellas Verona nel corso del Galà del calcio Triveneto ha parlato dal palco del momento no della squadra reduce dalla sconfitta contro il Brescia: “Dispiace che il mio sia stato un gol inutile, purtroppo in questo momento difettiamo nell'atteggiamento. Per fortuna ora c'è la sosta e dobbiamo approfittarne per migliorare, ma la pressione non può e non deve essere un problema. - continua Caracciolo come riporta Trivenetogoal.it - La Serie B l’ho ritrovata molto più competitiva, non c’è una partita che possa essere definita facile. E non è una frase fatta, ma la verità”.