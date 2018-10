Hellas, Caracciolo: "Non esiste nessun caso Pazzini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta a sorpresa dell'Hellas sul campo dell'Ascoli Antonio Caracciolo, difensore degli scaligeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da HellasNews.it: "Purtroppo negli ultimi periodi appena perdiamo palla subiamo gol. Abbiamo perso ora testa a venerdì! Dobbiamo lavorare ancora di più, è evidente che ci manca qualcosa. Abbiamo sempre in mano il pallino del gioco, ma dobbiamo migliorare. 0 tiri in porta quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e fare di più ed essere più cattivi. Gli arbitri? Non dobbiamo pensare a loro ma solo a noi stessi. Preoccupato? Nell’ultimo periodo abbiamo subito qualche sconfitta di troppo, credo nel gruppo e nella società, abbiamo tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Pazzini? Sappiamo che è un gran giocatore, adesso non sta giocando, ma il capitano è lui. Non c’è nessun caso Pazzini, dobbiamo stare uniti il più possibile come gruppo".