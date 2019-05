Hellas, comunicato Curva Sud: "Fare quadrato per il Verona"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Curva Sud dell’Hellas Verona con un comunicato ha chiamato a raccolta tutti i tifosi per incitare e spingere la squadra oltre l’ostacolo Foggia e verso un posto nei play off. Un comunicato dove non mancano gli attacchi alla società di Setti rea di voler allontanare la squadra dai propri tifosi. Questo il comunicato:

“FARE QUADRATO, PER IL VERONA! È stato il concetto simbolo di questo campionato e ha segnato la linea guida della contestazione di una tifoseria intera contro una società il cui “sogno” più evidente è quello di allontanare il Verona dai propri tifosi. FARE QUADRATO, PER IL VERONA! Richiama le nostre responsabilità e il nostro ruolo a tutela di Verona e del Verona. La partita di sabato inchioda ancora una volta tutti noi ai nostri doveri: difendere i nostri colori fuori e dentro lo stadio! Nonostante l’irrevocabile disapprovazione verso il presidente Setti e la sua società, siamo consapevoli del fatto che l’esito della partita determinerà scelte e atteggiamenti da tenere nell’immediato. Tutti al Bentegodi… PER NOI, PER IL VERONA, SOLI CONTRO TUTTI! Curva Sud”.