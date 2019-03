© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alla classifica c’è anche un cabala che spinge l’Hellas Verona ad andare a Cremona per vincere e tenere alte le ambizioni promozione. Dallo stadio Zini infatti passano due dei successi più importanti degli ultimi anni come ricorda il Corriere di Verona. Nel 2011 infatti l’Hellas allora guidato da Andrea Mandorlini, che aveva sostituito Giuseppe Giannini, mise fine a un periodo tormentato andando a vincere in casa della Cremonese prendendo il volo verso la Serie B raggiungendo prima i play off e poi la promozione mandando in estasi l’intera città che attendeva la cadetteria da quattro anni. Anche nell’anno dello storico Scudetto, nel 1984, una delle svolte stagionali arrivò proprio allo Zini di Cremona: un 2-0 firmato da Galderisi e Briegel – con in mezzo un rigore di Chiorri neutralizzato da Garella – che lanciò i gialloblù verso il primo, e finora, unico titolo.