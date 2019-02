© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno burrascoso per l’Hellas Verona dopo la sconfitta sul campo del Lecce nel turno infrasettimanale di Serie B. Una trentina di tifosi gialloblù, come riporta Tggialloblu.it, hanno atteso la squadra fuori dall’aeroporto di Brindisi per un confronto duro, ma senza alcuna violenza di sorta, in cui è stato chiesto ai giocatori di cambiare atteggiamento già a partire dal derby contro il Venezia. “Se si perde con il Venezia viene fuori la rivoluzione", una delle frasi utilizzate dai supporter veneti nei confronti della squadra di Grosso.